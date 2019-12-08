Кто рискует остаться без пенсий в 2020 году: главные требования по стажу

В 2020 году в Украине не все пожилые люди смогут выйти на пенсию в положенное время из-за недостатка стажа.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Обозреватель".

Так, в следующем году на пенсию могут претендовать 60-летние, которые имеют от 27 лет стажа. Остальным придется работать до 63 и даже до 65 лет.

Фактически количество украинцев пенсионного возраста, но без пенсий, будет расти с каждым годом. В 2028 году только около половины (45%) 60-летних смогут выйти на пенсию вовремя. Остальным из-за нехватки стажа придется работать до 63 или 65 лет.

Кто сможет выйти на пенсию в 60 лет:

в 2020-м – от 27 лет стажа;

в 2021-м – от 28 лет стажа;

в 2022-м – от 29 лет стажа;

в 2023-м – от 30 лет стажа;

в 2024-м – от 31 года стажа;

в 2025-м – от 32 лет стажа;

в 2026-м – от 33 лет стажа;

в 2027-м – от 34 лет стажа;

в 2028-м – от 35 лет стажа.

Кто выйдет на пенсию в 63 года:

в 2020-м – от 17 до 27 лет стажа;

в 2021-м – от 18 до 28 лет стажа;

в 2022-м – от 19 до 29 лет стажа;

в 2023-м – от 20 до 30 лет стажа;

в 2024-м – от 21 до 31 года стажа;

в 2025-м – от 22 до 32 лет стажа;

в 2026-м – от 23 до 33 лет стажа;

в 2027-м – от 24 до 34 лет стажа;

в 2028-м – от 25 до 35 лет стажа.

Кто выйдет на пенсию в 65 лет:

в 2020-м – до 17 лет стажа;

в 2021-м – до 18 лет стажа;

в 2022-м – до 19 лет стажа;

в 2023-м – до 20 лет стажа;

в 2024-м – до 21 года стажа;

в 2025-м – до 22 лет стажа;

в 2026-м – до 23 лет стажа;

в 2027-м – до 24 лет стажа;

в 2028-м – до 25 лет стажа.

Как сообщал "Апостроф", с 1 декабря 2019 года, пенсии в Украине начнут начислять по новым стандартам.