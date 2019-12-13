В Кабмине раскрыли планы по продаже "ПриватБанка"

Министр финансов Украины Оксана Маркарова рассказала детали о продаже "ПриватБанка".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на НВ.

Она ответила на вопрос журналистов, почему бы сейчас не продать "ПриватБанк".

"Мы имеем четкую стратегию работы с четырьмя банками, которые сейчас находятся в государственной собственности. Все они предполагают вхождение инвесторов в капитал и возврат банков в коммерческий сектор. Первыми пойдут банки, которые стали нашими не потому, что были созданы государством, а потому, что государство было вынуждено вмешаться в ситуацию. "Укргазбанк" мы уже продаем: в этом году в него зайдет IFC, а дальше мы вместе будем искать стратегического инвестора. Для "ПриватБанка" у нас стоит задача за три года осуществить полный выход государства из капитала. Но чтобы кому-то что-то продать надо, чтобы кто-то это покупал", - сказала она.

По словам Маркаровой, цена всегда связана с риском.

"Нам необходимо дойти до решения некоторых актуальных судебных исков. Любой инвестор, особенно в такие активы, как банк, будет оценивать не только экономическую и финансовую ситуацию в стране в целом и показатели банка (а они хорошие, и это очень хороший кейс, который показывает, что при правильном менеджменте, независимом наблюдательном совете и совместной работе можно существенно улучшать позицию на рынке), но и дополнительные риски. И оценка этих рисков также будет зависеть от общей ситуации в стране: чем больше будет наш экономический рост, тем больше будет интерес к инвестициям в Украину, тем больше будет интерес к банковскому сектору", - отметила министр.

Как сообщал "Апостроф", Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду закон о невозвращении "ПриватБанка" бывшему владельцу украинскому олигарху Игорю Коломойскому.