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Вырастет не только минималка: какие налоги придется платить украинцам в 2020 году

вторник, 17 декабря 2019, 10:29
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Размер налога на недвижимость в Украине определяет местная власть, а закон его ограничивает максимальной ставкой – 1,5% минимальной зарплаты за каждый "лишний" квадратный метр.

Как сообщает Государственная налоговая служба Украины, городской или сельский советы могут принять решение взимать не 1,5%, а 1% минималки.

В Украине налог платят граждане, которые владеют домами и квартирами площадью от 60 и 120 квадратов. При этом местная власть имеет право норму увеличить. К примеру, налоги можно взимать только с квартир площадью от 80 квадратов, однако при этом уменьшить до 50-и – нельзя.

В этом году налоги на недвижимость платили с учетом минималки за 2018 год. Так, за квартиру площадью в 100 квадратов нужно было заплатить до 2,2 тысячи гривен. Уже в 2020 году за такую же квартиру придется отдать 2,5 тысячи гривен.

Напомним, что также стали известны размеры налогов, которые будут платить физические лица-предприниматели в 2020 году.

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