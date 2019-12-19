RU  UA

четверг, 19 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.20
Меню

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

19 декабря

09:51
Джамала в День святого Николая сделала поклонникам сюрприз - авторские колыбельные
07:00
Как запечь мясо по-французски: полезный рецепт к праздничному столу
06:53
Конгресс США проголосовал за импичмент Трампа: что будет дальше
03:26
Известный сербский боевик ДНР выдал перл про войну на Донбассе: опубликовано фото
02:18
Пропаганда Кремля нашла русофобию в новом мультфильме про Супермена: видео и забавные цитаты

18 декабря

23:44
В России испытали новейшую боевую машину с тепловизором: опубликованы фото и видео
21:38
Похож на санки Санта Клауса: в небе над Канадой заметили необычный НЛО
19:28
Иван Дорн вернулся из России и задумался о новой карьере - никто не знает, шутка ли это
19:00
Прощаемся с объемом: проверенное меню для сушки тела на неделю
18:45
Без фотошопа не обошлось: Ким Кардашьян раскрыла секрет идеальных семейных фото в Instagram
18:30
Бывшие супруги Слава и Эдгар Каминские неожиданно поцеловались на публике: фото
18:04
Ролик с Харрисоном Фордом возглавил топ-10 самой популярной креативной рекламы на YouTube
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Верификация выплат в Украине: появилось детальное разъяснение о проверках

четверг, 19 декабря 2019, 08:28
переглянути новину українською
Фото: Украинская Энергетика

В среду, 18 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О верификации и мониторинге государственных выплат" № 324-IX, который Верховная Рада приняла 3 декабря 2019 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

"Закон регулирует осуществление верификации и мониторинга государственных выплат в Украине. Это будет способствовать развитию справедливой системы социального обеспечения, повышению адресности государственных выплат, оптимизации бюджетных расходов путем проверки информации, которая влияет на определение права и размер государственных выплат", - указано в сообщении.

Документ определяет основные задачи, права и обязанности центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую и бюджетную политику в части осуществления верификации государственных выплат.

Также закон определяет полномочия органов, осуществляющих государственные выплаты, основные вопросы сбора, обработки, защиты и анализа информации, полученной от субъектов ее предоставления.

"По закону, верификация государственных выплат осуществляется с помощью информационно-аналитической платформы путем применения комплекса мероприятий по сбору, проведению анализа и сравнения параметров информации, полученной от субъектов ее предоставления, за каждым реципиентом с последующим определением соответствия информации установленным законодательством требованиям, влияющим на определение права на получение и размер государственных выплат, а также выявления несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных", - добавили в главы государства.

Порядок осуществления верификации и мониторинга государственных выплат устанавливает Кабинет Министров Украины.

Перечень государственных выплат, подлежащих верификации, утверждает орган, осуществляющий верификацию и мониторинг государственных выплат, по согласованию с центральными органами исполнительной власти, формирующие и реализующие государственную политику в сфере предоставления соответствующих государственных выплат.

Как ранее сообщал "Апостроф", по сравнению с прошлым годом размер средней субсидии на оплату коммунальных услуг для украинцев в октябре уменьшился на 8,7% и составил 492,1 гривны.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за землю. Столкновения протестующих и полиции возле Верховной Рады

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Тернопольские "кланы" против ”Укравтодора": кто победит?

Газовый транзит: какие важные позиции должна отстоять Украина

Проиграет "белый" бизнес: почему в борьбе с офшорами нельзя победить

​Все YASNO: как изменились онлайн-сервисы в ЖКХ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: