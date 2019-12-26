В Украине резко рухнули цены на бензин: сколько стоит топливо

26 декабря в Украине упали цены на бензин и дизельное топливо.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс enkorr.

В частности, сеть автозаправочных станций ОККО и WOG снизила стоимость топлива еще на 50 копеек за литр. Также на 90 копеек подешевели все виды топлива на станциях Glusco. В пределах 33–65 копеек за литр цены снизили KLO, Shell, UPG, SOCAR, Chipo, "Автотранс". В сети "Параллель" бензины подешевели на 70 копеек за литр, ДТ - на 80.

Отмечают, что это второе снижение розничных цен крупными операторами после встречи с президентом Владимиром Зеленским, которая состоялась 23 декабря.

Как сообщал "Апостроф", призыв президента Украины Владимира Зеленского к представителям участников топливного рынка к снижению цен на горючее на украинских АЗС стал поводом для шуток в сети.