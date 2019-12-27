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"Укртелеком" порадовал украинцев приятным бонусом: о чем речь

пятница, 27 декабря 2019, 23:13
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Компания "Укртелеком" отложила повышение цен на пользование телефонной услугой с 1 января 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Рост расходов на оказание услуг связи, как в компании, так и в отрасли в целом, вызвало необходимость повышения цен. Это уже отразилось в постепенном увеличении цен на рынке мобильной связи. В то же время, "Укртелеком" нашел возможность сдержать подорожание своей услуги фиксированной телефонии в пределах Украины, учитывая ее значимость для населения", - говорится в сообщении.

Напомним, "Укртелеком" с января 2020 года планировал повысить ежемесячную плату на услуги фиксированной телефонии на 18-24 грн. (20-24%).

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о подорожании цен на ряд продуктов в Украине.

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