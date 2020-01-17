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В Нацбанке пояснили, чем опасно усиление гривны

пятница, 17 января 2020, 11:21
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Усиление гривны в долгосрочной перспективе несет выгоду только для импортеров, о чем заявил председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

Как сообщает "Апостроф", в интервью "Главкому" он сказал, что в краткосрочной перспективе долговременное укрепление гривны выгодно населению.

"Однако в долгосрочной перспективе снижение привлекательности нашего экспорта за рубежом будет приводить к сокращению рабочих мест и снижению налоговых отчислений от наших экспортеров. Первые негативные сигналы в виде снижения производства появились в конце года от металлов и в целом статистика промышленности не радует", - сказал Данилишин.

По его словам, ревальвация гривны увеличивает для Украины экономические риски в долгосрочной перспективы.

"При изменении конъюнктуры на мировом рынке мы имеем существенный риск увеличения отрицательного сальдо торгового баланса. На этот случай нужно было бы иметь больший запас золотовалютных резервов", - добавил эксперт.

Данилишин также выразил мнение, что при курсе 23 гривны за доллар массового банкротства экспортеров не ожидается, но при этом можно ожидать сокращения занятости в этих отраслях и падение промышленного производства.

Напомним, что 17 января Национальный банк понизил официальный курс гривны к доллару на 11,02 копейки.

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