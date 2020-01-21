"Нафтогаз" провалил программу добычи газа: названы печальные цифры

В 2019 году добыча газа "Нафтогаза" оказалась на 2 млрд кубометров меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"Мы должны признать, что технологически простые для извлечения запасы газа практически исчерпаны. Уровень истощения наших месторождений — более 80%. Нам необходимо выработать технические компетенции для прорыва в добыче "сложного" газа. Глубокое бурение и шельф - это то, куда мы должны двигаться", - заявил директор по интегрированного газового бизнеса Андрей Фаворов.

Отметим, "Укргаздобыча", которая является дочерней компанией "Нафтогаза", за прошлый год добыла 13,62 млрд кубометров газа, тогда как годом ранее этот показатель составил рекордные 15,5 млрд.

Как сообщалось, ранее в Украине оценили планы властей нарастить добычу газа.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": Дождутся внуки: когда в Украине вырастет добыча газа и что будет с ценами.