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Нужен базовый доход: эксперт указал на интересный вариант решения проблем с пенсиями в Украине

четверг, 23 января 2020, 09:35
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В Украине обратили внимание на интересный момент для людей, которые достигли пенсионного возраста - если у человека нет нужного страхового стажа, сколько бы ему лет не было, пенсионером он не считается.

Об этом сообщает "Апостроф".

Поскольку человек не считается пенсионером, то это значит, что у такого человека нет льгот, которые полагаются обладателям заветного пенсионного удостоверения, включая бесплатный проезд в общественном транспорте.

При этом во многих странах мира льготный (и часто и бесплатный) проезд, равно как и бесплатное посещение, например, музеев, положены людям, начиная с определенного возраста (чаще всего, это 65 лет), и даже не только местным, но и иностранцам. В Украине же даже обладатель пенсионного удостоверения, проживающий, например, в Житомире, не сможет бесплатно проехать в метро Киева.

Кроме того, во многих европейских странах, помимо трудовой пенсии, которая, как и в Украине, также привязана к стажу, есть базовая пенсия (так называемый нулевой уровень пенсионной системы).

"Например, в Нидерландах, для того чтобы получать базовую пенсию, нужно просто прожить 10 лет на территории этой страны. Нечто похожее есть и в других европейских странах. Такая пенсия невелика - чтобы человек с голода не умер", - рассказывает Виталий Мельничук.

Полный материал "Апострофа" читайте здесь: Пенсионный возраст: почему инициативы власти могут вывести людей на улицы

Напомним, что в 2020 году украинцев ждут три перерасчета пенсий, связанные с индексацией, повышением выплат и новыми пенсионными программами.

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