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В Украине хотят ввести финансовый паспорт: для чего он нужен

пятница, 24 января 2020, 09:56
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В Украине народные депутаты подали законопроект об экономическом паспорте для граждан страны.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс Online.ua.

Такой документ - это финансовый счет для новорожденного, на который до 18-летия будут поступать деньги от государства. В Верховную Раду проект закона внес нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Костюк.

Отмечают, что такая система действует в Объединенных Арабских Эмиратах. Там каждый гражданин на совершеннолетие получает финансовую помощь от государства - с процентов за продажу нефти.

"Теперь проект закона будут рассматривать на пленарном заседании Верховной Рады после 4 февраля, когда нардепы вернутся в сессионный зал после каникул. Однако дату рассмотрения еще не назначили. Если народные депутаты примут это предложение, в Украине может появиться "экономический паспорт", - говорится в сообщении.

Идея законопроекта в том, чтобы обеспечить украинскую молодежь стартовым капиталом и уменьшить миграцию молодых людей за границу. Согласно последним данным Государственной пограничной службы Украины, со времени прошлой переписи населения (2001 год) из Украины выехали и не вернулись 6,3 миллиона граждан.

"Для этого предлагают создать личный счет для каждого украинца который родится после 1 января 2021 и проживет следующие 18 лет в Украине. В течение 18 лет на счет будут капать деньги. А для этого предлагают привлечь деньги от продажи украинских полезных ископаемых в размере 1%. Средства будут распределяться поровну на счета. После совершеннолетия украинец сможет использовать эти деньги как хочет - государство его не будет контролировать", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1210 - известный как "законопроект о налоговом терроре", он, по мнению экспертов, является одним из самых неудачных за восемь лет.

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