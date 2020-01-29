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В "Нафтогазе" сделали важное заявление для украинцев по переплатам за газ

среда, 29 января 2020, 07:15
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Фото: epravda.com.ua

Украинцам, которые закупили газ по страховой цене, которая оказалась выше реальной цены в январе 2020 года, вернут переплату в конце отопительного сезона.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

По его словам, украинцы снова получат платежки за месяц, а переплата будет возвращена позже.

"Мы очень ценим, что в сентябре вы решили воспользоваться нашим предложением. К сожалению, не все изменения на рынке этой зимой мы могли предсказать заранее. Главное - вы ничего не потеряете, вы получите газ по самой низкой из доступных на нашем рынке цене", - заявил Коболев.

Он добавил, что производителям тепла необходимо оперативно подписать с НАК дополнительные соглашения, чтобы воспользоваться сниженной цене в январе.

Как сообщал "Апостроф", ранее в правительстве приняли решение ввести новое ограничение на цены на газ для бытовых потребителей в Украине.

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