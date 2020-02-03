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Пенсии в Украине: по какой формуле рассчитывают и кто может получить больше

понедельник, 03 февраля 2020, 05:05
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Фото: Facebook

Многие пенсионеры не могут самостоятельно разобраться в том, по какой формуле им формируют размер пенсии, ведь процедура подсчета уже неоднократно менялась. Для этого представлена детальная инструкция.

В качестве примера приводятся два варианта:

  • Шахтер, который проработал 46 лет и в 2008 году вышел на заслуженный отдых. Ему начислили 3300 грн пенсии.
  • Шахтер проработал 46 лет, но на пенсию вышел в 2016 году. Его пенсия составила 8400 грн.

Для подсчета пенсий каждого из них использовали одинаковые данные. Это:

  • зарплата;
  • стаж;
  • средняя зарплата по Украине.

Дело в том, что средняя зарплата по стране постоянно растет, а "новые" пенсионеры получают пенсии с привязкой к ним. Таким образом, те, кто вышел на пенсию раньше, на повышение рассчитывать не может.

Несмотря на то, что размер пенсии ограничивается законом, у каждого пенсионера сумма будет индивидуальной.

По условиям проведенной пенсионной реформы, новый алгоритм расчета выглядит следующим образом: P = Zз × Kз × Kc.

Здесь:

  • P – пенсия, выраженная в гривнах;
  • Zз – средняя месячная заработная плата в Украине за 3 последних календарных года (исключение в 2018 году – берется за 2 года 2016-й и 2017-й);
  • Kз – коэффициент заработной платы (соотношение между средней выплатой по стране и той, которую на тот момент получал пенсионер. Так, если, к примеру, зарплата за выбранный период в два раза превышала среднюю по стране, то коэффициент зарплаты будет равен 2, если на 50% – 1,5);
  • Kc – коэффициент страхового стажа, определяется как множитель продолжительности лет стажа работы на величину оценки 1-го года страхового стажа, который с 1 января 2018 года составляет 1 (до этого был 1,35).

Каждое значение, вне зависимости от минимальной зарплаты, считают индивидуально, а размер пенсии зависит от каждого показателя.

Коэффициент стажа отчислений в Пенсионный фонд Украины – Kc, рассчитывают по формуле, которая установлена законом: Kc = (Cm × Bc)/(100% × 12).

Здесь:

  • Cm – суммарное количество календарных месяцев, в течение которых производились отчисления в фонд;
  • Bc – оценка страхового стажа за 12 месяцев (обязательно выражается в процентах). За период участия в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования величина оценки 1-го года страхового стажа равняется 1%.

В странах ЕС пенсия составляет около 40% от средней зарплаты, а есть государства, где она доходит даже до 60%. В свою очередь в Украине растут только цены на коммунальные услуги, а средняя пенсия составляет 33% от средней зарплаты. Максимальной отметка была в 2009 году, когда размер средней пенсии был равен 49% от размера средней зарплаты.

Напомним, что каждый год в Украине пенсионеров становится больше, из-за чего со временем нехватка рабочих рук будет расти.

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