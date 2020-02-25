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Намечается катастрофа: у Фонда гарантирования вкладов критически не хватает средств

вторник, 25 февраля 2020, 12:28
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Фонд гарантирования вкладов физических лиц Украины в течение последних нескольких лет несет огромные убытки, в связи с чем не в состоянии осуществлять выплаты в государственный бюджет страны. Это связано, в первую очередь, с тем, что оценочная стоимость переданного в фонд имущества банков существенно ниже балансовой.

Об этом говорится в публичном отчете о деятельности Государственной аудиторской службы за 2019 год.

Убытки фонда с 2016 года по состоянию на 2018 год выросли до 78,4 млрд гривен. Причинами этого стали привлечение кредитов от Национального банка Украины и приобретение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), выпущенных Минфином в обмен на векселя для обеспечения возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков гарантированной законом суммы вкладов.

Отмечается, что по состоянию на 30 ноября 2018 года Нацбанк признал неплатежеспособными 94 банка, вкладчикам которых, возмещая гарантированную сумму, Фонд выплатил более 87 млрд гривен.

"Основными источниками компенсации расходов Фонда, связанных с возмещением средств вкладчикам неплатежеспособных банков и выводом таких банков с рынка, являются поступления от регулярного сбора банков-участников, которые составляют около 3,5 млрд гривен в год, и поступления от банков, которые ликвидируются", - сказано в документе.

Поступления от банков, которые выводили с рынка, за указанный период составили лишь 19,5 млрд гривен (или 53% от общей суммы поступлений). То есть у Фонда нет возможности погасить полностью обязательства перед государственным бюджетом по векселям, переданным Министерству финансов Украины в обмен на ОВГЗ, и процентам по ним.

Уточняется, что значительными рисками по компенсации расходов Фонда, а следовательно и бюджета, есть огромное обесценения активов неплатежеспособных банков.

"В течение 2014-2018 годов произошла значительная нагрузка на государственный бюджет Украины за счет выпущенных ОВГЗ в обмен на векселя Фонда на сумму 58,6 млрд гривен и дополнительная нагрузка на государственный бюджет на сумму 29,2 млрд гривен из-за превышения платежей из государственного бюджета, связанных с погашением и обслуживанием ОВГЗ, над поступлениями в государственный бюджет по выданным Фондом векселям в обмен на эти ОВГЗ", - заявили аудиторы.

В отчете подчеркнули, что в течение ревизионного периода АО КБ "Приват Банк" начислил и уплатил дивиденды в государственный бюджет только один раз согласно приказу Министерства финансов Украины на сумму 11,5 млрд гривен, и это уже произошло после национализации.

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