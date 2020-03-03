Украина проиграла иск китайской компании на сотни миллионов долларов: чем это грозит бюджету

Самый большой государственный зернотрейдер в Украине "Государственная продовольственно-зерновая корпорация" (ГПЗКУ) проиграла судебный спор в 4 млн долларов китайской компании ССЕС в международном арбитражном суде при GAFTA (Международная ассоциация торговли зерном и кормами, Grain and Feed Trade Association), но сумма потерь Украины может возрасти до сотен миллионов долларов.

О данном риске говорились в аудиторском отчете, опубликованном ранее.

Указывалось, что без согласования с МинАПК был подписан дополнительный договор о 5 долларах скидки с тонны при поставках в другие страны.

Так, в 2015 году ГПЗКУ и ССЕС согласовали приложение №3 к кредитной сделке на 1,5 млрд долларов с китайским "Эксимбанком" в 2012 году.

Китайская сторона считает, что в соответствии с приложением №3 на каждую тонну зерновых, экспортируемых ГПЗКУ не только в Китай, но и в любую другую страну, корпорация обязана выплатить китайской ССЕС 5 долларов комиссии. И это - дополнительно к выплатам процентов по кредиту и плате за его обслуживание.

По мнению китайской стороны, ГПЗКУ не выполняет этот пункт, и ССЕС обратилась в GAFTA.

"На сегодняшний день сумма претензий ССЕС около 82 млн долларов, но если добавить туда 2018 и 2019 год, которые еще не входят в указанную сумму, то потенциальная сумма иска может составить до 126 млн долларов", - заявил "Экономической правде" и.о. главы правления Саймон Чернявский.

Он добавил, что на сегодняшний день остаток долга по кредиту ГПЗКУ - более 1 млрд долларов. На счетах корпорации осталось меньше 387 млн долларов из полученных 1,5 млрд долларов кредитных средств.

"Этих денег хватит для продолжения регулярных выплат по кредитному договору только до июля 2021 года. Бездействие в решении этой проблемы может привести к активации государственной гарантии и стоить Украине более 900 млн долларов бюджетных денег. И это без учета возможных штрафов и судебных издержек", - подчеркнул Чернявский.

И.о. главы правления добавил, что он еще в начале февраля проинформировал о ситуации Министерство развития экономики, сельского хозяйства и торговли, а также членов аграрного комитета Верховной Рады и представил возможные пути вывода компании из кризиса, основной из которых - реструктуризация долга.