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Нацбанк резко изменил курс доллара: что происходит с валютой в Украине

четверг, 05 марта 2020, 09:45
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Фото: открытые источники

В четверг, 5 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к доллару на отметке 24,89 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 4 копейки.

Курс гривны по отношению к евро Нацбанк зафиксировал на уровне 27,70 грн/€. Таким образом, за день европейская валюта подорожала на 2 копейки.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

При этом средний курс американской валюты в продаже в банках опустился на 5 копеек – до 24,94 грн/$.

В то же время средний курс продажи евро в банках упал на 12 копеек и составил 27,82 грн/€.

Как сообщал "Апостроф", спровоцированный пандемией мировой кризис будет фатальным для валютного курса.

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