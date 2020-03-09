Украинцев ждут серьезные изменения с налогами: кому придется платить больше

В Верховной Раде зарегистрировано сразу несколько законопроектов от представителей партии "Слуги народа" для установления налогообложения в зависимости от уровня доходов.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Сегодня".

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ), который составляет значительную часть поступлений в бюджеты разных уровней, хотят сделать "прогрессивным". Это означает: чем выше уровень доходов, тем выше ставка.

Налог от 18%

Такие изменения предполагает законопроект №2758, который был подан в январе. Согласно ему, если доходы не превышают 10-кратной минимальной зарплаты, ставка налога останется прежней - 18%. Если доходы составляют от 10 до 20 минимальных зарплат - ставка вырастает вдвое - до 36%. Если же доходы более чем в 20 раз превышают "минималку" - ставка увеличивается втрое: до 54%. То есть нынешняя ставка сохранится у тех, чьи доходы в настоящее время не превышают 47 230 грн в месяц. Ставка 34% будет у тех, кто получает из всех источников до 94 460 грн. Если же доходы еще больше – налог на доходы составит 54%.

"Как следует из письма Государственной налоговой службы на наш запрос, за третий квартал 2019 года 98,76% людей, которые работали по гражданско-правовым договорам, получали среднемесячный доход в сумме, меньшей 45 тыс. грн. И только у 1,24% официально работающих украинцев среднемесячный доход составлял больше 45 тыс. грн. Таким образом, увеличение ставки налога коснется только 104 873 человек. Из них 104 449 лиц получили среднемесячный доход от 45 до 90 тыс. грн, то есть для них ставку предлагается увеличить до 36%. А среднемесячный доход больше 90 тыс. грн имели только 424 человека. Именно таким может быть число людей, с которых можно будет получить 54% НДФЛ. Я считаю, что делать специальное законодательство для 1,2% людей – абсолютно неправильно", - рассказала Елена Хотенко, глава совета Института налоговых реформ, вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины.

Налог от 15%

В середине февраля в Верховной Раде был зарегистрирован еще один законопроект, который предусматривает введение прогрессивного налогообложения – №3076. Он предлагает снизить минимальную ставку НДФЛ до 15%. Ею должен облагаться доход, который не превышает 5 минимальных зарплат в месяц, то есть сейчас – до 23 615 грн. Для доходов от 5 до 15 размеров МЗП (то есть от 23 615 грн до 70 845 грн) ставка НДФЛ может составить 18%. От 15 до 50 минимальных зарплат – 21% (от 70 845 до 236 150 грн), затем до 200-кратной минимальной зарплаты (до 944 600 грн) налог должен составлять 24%, и свыше этой суммы – 27%. Причем повышенные ставки предлагается применять не ко всему доходу, а только к сумме, которая превышает базу налогообложения по предыдущей ставке.

"Насколько я понимаю, первый законопроект был подан с целью "провокации" – чтобы каждый следующий проект со ставками, более приближенными к реальности, имел в обществе более позитивное восприятие на контрасте с первым предложением", – высказала предположение директор юридического отдела "K.A.C. Group" Татьяна Кузьмич.

Отметим, что пока точно неизвестно, будут ли приняты данные законопроекты по НДФЛ. Однако украинцев точно ожидают изменения.

Напомним, что на сегодняшний день в Украине действует так называемое "плоское" налогообложение доходов – ставка одинакова для всех и составляет 18%. Так, в государственном бюджете на 2020 год доля НДФЛ составляет 12%, а, например, в бюджете Киева – больше 40%.

Как сообщал "Апостроф", украинцы, которые имеют дополнительный доход, обязаны самостоятельно его задекларировать и заплатить налог в размере 18%, для этого им надо обратиться в налоговую службу по месту регистрации.