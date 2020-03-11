Рынок "застыл": что происходит с ценами на нефть после грандиозного обвала

В среду, 11 марта, на мировых рынках цены на нефть продемонстрировали небольшой рост после обвала "черного понедельника".

В частности, цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,67% - до 37,84 доллара за баррель.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,9% - до 34,67 доллара за баррель.

Как ранее сообщалось, резкое падение мировых цен на нефть привело к тому, что российские олигархи потеряли, по разным данным от $8,8 млрд. до $13,9 млрд.

Подробнее о том, что известно о начале новой нефтяной войны и ее последствиях, читайте в материале "Апострофа": "Черный понедельник" на рынке нефти: кому нужна новая война и как она "убьет" Россию.