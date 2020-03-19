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Российская нефть резко упала в цене, достигнув рекордной отметки

четверг, 19 марта 2020, 16:33
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Фото: Фото из открытых источников

Российская нефть Urals с поставкой в Северо-Западную Европу на фоне обвала мировых цен на нефть, которые побили почти 20-летний рекорд, подешевела до $19 за баррель: так дешево российская нефть не стоила с 2002 года.

Об этом сообщает Argus Media.

Цены на партии российской нефти Urals для Северо-Западной Европы снизились 18 марта на $5,25 — до $18,64 за баррель.

Скидка на Urals к котировкам североморского датированного Brent (международная эталонная марка, отражающая стоимость партий североморской легкой нефти) достигла $4,18 барр. на базисе поставки CIF в Роттердам (продавец берет на себя расходы по доставке товара в порт назначения).

"Стоимость Urals неуклонно понижается на фоне решения Saudi Aramco резко уменьшить контрактные цены на апрельские партии", - отмечает Argus.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что резкое падение мировых цен на нефть привело к тому, что ведущие российские олигархи потеряли, по разным данным, от $8,8 млрд до $13,9 млрд.

Ранее после решения Администрации президента США запретить въезд в страну для европейцев цены на нефть главных марок резко рухнули.

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