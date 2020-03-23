Что происходит с гривной на рынке валют: последние данные

В понедельник, 23 марта, котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,92 - 27,13 гривны за доллар.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Finance.ua.

По состоянию на 19:20 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,92 - 28,13 гривны;

Евро - 29,49 - 29,82 гривны;

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,57 - 28,31 гривны. Евро покупают по 29,35 гривны, продают по 30,30 гривны.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,99 - 27,97 гривны, евро - 29,61 - 30,03 гривны.

Как сообщал "Апостроф", паника вследствие распространения коронавируса подталкивает курс "зеленого" все выше.