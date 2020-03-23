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В Украине изменился курс доллара: сколько стоит валюта 23 марта

понедельник, 23 марта 2020, 10:50
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Фото: Facebook

По состоянию на 23 марта официальный курс гривны к американскому доллару поднялся на шесть копеек. Он составляет 27,74 гривны за доллар.

Такой курс установил Национальный банк Украины.

При этом курс гривны к евро укрепился на 45 копеек и составил 29,64 гривны за евро.

Курс гривны к российскому рублю опустился и сейчас составляет 3,49 гривны за десять рублей.

Интересно, что, по сравнению с 6 марта, когда началось обострения кризиса, курс доллара к гривне вырос примерно на 3 гривны - с 24,7413 грн/доллар до 27,8026 грн/доллар.

Подробнее о том, как паника из-за коронавируса влияет на рост курса доллара и сколько доллар будет стоить весной-2020 читайте в материале "Апострофа": Доллар в Украине продолжает дорожать: каким будет курс к лету.

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