Украинцев ждет интересный сюрприз с ценами на газ: появились детали

Из-за резкого падения цен на нефть на мировых рынках в Украине также снизился тариф и на газ.

Как отмечают в "Нафтогазе", семья, которая отапливает дом газом, может сэкономить около 280 гривен в месяц. В компании отмечают, что в среднем газ подешевел на 14%. Для конечного потребителя его стоимость составит около 4,3 гривны за куб.

Сколько будет платить за газ семья из трех человек с учетом граничного объема потребления:

только плита (29,4 куб.):

было: 147 грн;

стало: 126,42 грн;

плита и обогрев воды (54,9 куб.):

было: 274,5 грн;

стало: 255,42 грн;

индивидуальное отопление (400 куб.м):

было: 2000 грн; стало: 1720 грн;

В компании отмечают, что в стоимость не входят НДС, наценка газсбытов и расходы на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами.

Напомним, что огромные суммы в квитанциях за услуги отопления, которые получили некоторые жители Киева в феврале, стали поводом для остроумной шутки.