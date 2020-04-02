Цены на российскую нефть резко рухнули, побив 20-летний рекорд

Стоимость российской нефти Urals 1 апреля опустилась на рекордных 2,25 доллара - до 10,54 доллара за баррель. В последний раз такие цены на рынке фиксировались в 1999 году.

Как сообщают аналитики, 2 апреля нефть Brent стоила около 27 долларов за баррель. На пике ее цена поднималась до 27,87 доллара.

При этом доходность нефти Urals 30 и 31 марта стала отрицательной. Отмечается, что стоимость транспортировки нефти оказалась выше ее стоимости.

По данным российской прессы, стоимость Urals ниже 15 долларов крайне критична для российского бюджета РФ, так как такое падение резко сокращает нефтегазовые доходы.

Интересно, что в России при расчете бюджета на текущий год правительство закладывало цену отсечения нефти в 42,4 доллара за баррель Urals.

Напомним, что из-за падения цен на нефть президент России Владимир Путин будет вынужден остановить свои войны в Сирии, Ливии и Украине.