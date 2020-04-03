Что происходит с гривной после падения: обновленный курс валют

По состоянию на пятницу, 3 апреля, гривна по официальному курсу после однодневного падения укрепилась к доллару на 15 копеек - до 27,60 грн/долл.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

НБУ установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 27,60 грн/долл., то есть после однодневного падения гривна укрепилась к доллару на 15 копеек.

Согласно данным на сайте Нацбанка, официальный курс гривны к евро на пятницу установлен на уровне 30,08 грн/евро, что на 24 копейки выше предыдущего показателя.

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