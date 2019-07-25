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Лондонский суд принял важное решение по "ПриватБанку": подробности

четверг, 25 июля 2019, 16:52
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Лондонский международный суд арбитраж (LCIA) вынес важное решение в споре об оплате выпущенных "ПриватБанком" до национализации двух выпусков еврооблигаций на сумму около $335 млн.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В частности, суд вынес решение в пользу владельцев этих облигаций, но ввел определенные ограничения. Так, на выплаты по еврооблигациям будут влиять два фактора, а именно: личность собственника облигаций и дата их приобретения.

Что касается даты, то условия выплат могут отличаться для держателей еврооблигаций, которые приобрели их после 14 июня.

Как сообщал "Апостроф", бывший директор Феодосийской нефтебазы Андрей Химченко отсудил у ПриватБанка $5,3 млн (158,9 млн грн).

Также Апелляционный суд принял неожиданное решение по активам Коломойского.

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