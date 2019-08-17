Влиятельные международные институции поддержали реформу управления госбанками в Украине

Международные партнеры Украины - МВФ, Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) решительно поддерживают реформу органов управления государственными банками, которая является важным шагом на пути улучшения показателей деятельности банковской системы Украины и общего состояния ее экономики.

Об этом на своей странице в Facebook заявил старший советник ЕБРР по внешним связям в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Антон Усов, а также официальное сообщество Всемирного банка.

В международных банках отметили, что ключевым аспектом этой реформы является введение независимых наблюдательных советов с принятием решений большинством в две трети голосов в соответствии с требованиями новой редакции статьи 7 Закона "О банках и банковской деятельности", принятом Верховной Радой в прошлом году.

"Как ожидается, эти новые наблюдательные советы должны играть ведущую роль в реформировании государственных банков, в частности, в сфере корпоративного управления и решения проблем неработающих кредитов. Согласно новой редакции статьи 7, новые наблюдательные советы были сформированы путем конкурсного отбора претендентов, при этом их кандидатуры было выдвинуто Кабинетом министров в начале этого года", - говорится в сообщении.

Кроме того, в заявлении отмечается, что согласно этому закону Украины обязанность НБУ заключается в проведении тщательной и независимой оценки, включает в себя применение профессиональных суждений о наличии квалификационных данных у кандидатов, выдвинутых в состав наблюдательных советов, и их соответствия всем требованиям законодательства.

"Для независимых членов наблюдательных советов госбанков, упомянутые требования законодательства, изложенные в статье 7, также включают в себя жесткие стандарты независимости и отсутствия конфликта интересов. Мы поддерживаем НБУ в осуществлении им своих обязанностей в указанной сфере", - отметили в ЕБРР.

Напомним, в пятницу, 16 августа, Национальный банк Украины по результатам тестирования и собеседования отклонил кандидатуры пяти из девяти членов наблюдательного совета "Ощадбанка". Таким образом, руководствуясь своим правом, НБУ будет требовать замены указанных членов наблюдательного совета.

Окончательные решения по этим четырем кандидатам НБУ примет после устранения замечаний к предоставленных ими документов, сообщила пресс-служба регулятора.

Также, как ранее сообщал "Апостроф", новоизбранный наблюдательный совет государственного "Ощадбанка" секретно продлил контракт с его нынешним главой правления Андреем Пышным еще на 5 лет . Как оказалось, конкурс на должность руководителя банка решили не проводить, а действующему главе наиболее неэффективного банка в Украине попросту "подарили" право еще пять лет оставаться на этом посту.