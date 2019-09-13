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​В банк Порошенко пришли с обысками: фото и подробности

пятница, 13 сентября 2019, 12:52
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Украинские силовики нагрянули в здание Международного инвестиционного банка, основным владельцем которого является пятый президент Украины Петр Порошенко.

Об этом сообщает "24 канал".

Данных о том, какие именно правоохранительные структуры осуществляют обыски, пока нет. Силовики на месте событий ситуацию не комментируют, говорят – все вопросы к следователю. Представители банка заявляют, что информацией об обысках не владеют.

Сам Петр Порошенко сегодня пришел на допрос в Государственное бюро расследований, сказала в комментарии "Главреду" пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

По какому делу и в каком процессуальном статусе Порошенко вызвали на допрос, Иванова не уточнила.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве президент Владимир Зеленский выступил на очередной Ялтинской конференции, в своей речи он четко обозначил будущие планы на борьбу с коррупцией среди топ-чиновников.

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