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"Альфа-Банк" сообщил о начале процедуры присоединения и реорганизации "Укрсоцбанка"

среда, 18 сентября 2019, 10:27
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Акционерное общество "Альфа-Банк" и акционерное общество "Укрсоцбанк" информируют о предоставлении разрешения Национального банка Украины от 12 сентября 2019 на реорганизацию путем присоединения АО " Укрсоцбанк"к АО " Альфа-Банк "по упрощенной процедуре реорганизации банков путем присоединения.

Об этом говорится на сайте "Альфа-Банка".

Процедура присоединения и реорганизации предусмотрена Законом "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков" от 23 марта 2017 года.

Также банк официально сообщает о начале указанной процедуры.

Так, в результате реорганизации АО "Укрсоцбанк" передаст по передаточному акту все свое имущество, права и обязанности банку-правопреемнику - АО "Альфа-Банк", и прекратит свое существование как юридическое лицо.

По передаточному акту АО "Альфа-Банк" примет также имущество и средства, на которые наложено обременение (в том числе публичные), и ограничения на распоряжение (в том числе аресты) с сохранением таких обременений и ограничений на распоряжение.

Информация о дате, с которой АО "Альфа-Банк" станет полным правопреемником АО "Укрсоцбанк" будет размещена на официальных сайтах банков, а также в помещениях этих банков и их отделений, где проводится обслуживание клиентов.

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