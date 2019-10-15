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В Альфа-Банке Украина сообщили о назначении нового генерального менеджера

вторник, 15 октября 2019, 17:02
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Рафал Ющак приступил к исполнению обязанностей Генерального менеджера Альфа-Банка Украина, заменив на позиции чеха Ивана Свитека. Ранее господин Ющак четыре года возглавлял Альфа-Банк Беларусь, а с апреля 2019 года входил в состав наблюдательного совета Альфа-Банка Украина.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

Назначение является вторым для Рафала Ющака в Украине: в 2008-2010 году он уже работал на локальной позиции председателя правления Первого украинского международного банка (ПУМБ).

Большая часть карьеры господина Ющака связана с финучреждениями Польши, а в 2015 году он был назначен на пост управляющего директора Альфа-Банка Беларусь, где отвечал за создание и реализацию стратегии развития банка. Под его руководством Альфа-Банк Беларусь существенно усилил диджитал-направление, а сам господин Ющак является change-менеджером с нетривиальными решениями, которые позволили белорусскому банку в 2018 году войти в 150 лучших финансовых компаний мира по версии The Banker, получить премию "Лучший банк Беларуси 2019" от журнала Euromoney, стать лучшим цифровым банком Беларуси по версии Global Finance в рамках премии World’s Best Digital Banks 2019.

"Очень рад вернуться в Украину. Современный банк – это мобильный банк, и он должен не только соответствовать, а и опережать ожидания клиентов. Уверен, что в скором времени именно Альфа-Банк станет банком первого выбора для украинцев", - прокомментировал Рафал Ющак.

Рафал Ющак родился 7 сентября 1969 года в Польше. Окончил в 1994 году Университет Гданьска (Польша), получив степень Магистра исторических наук, и в 1996 году — Высшую школу Менеджмента в Руане со степенью Магистра банковского дела и финансов.

У Рафала более 22 лет стажа на руководящих должностях в различных банковских учреждениях. Он возглавлял советы директоров и руководил рядом финансовых организаций, среди которых польский банк PKO Bank Polski и ПУМБ. Работал на руководящих позициях в Citibank (Bank Handlowy w Warszawie SA).

Альфа-Банк Украина — крупный украинский банк с международным капиталом, входит в частную инвестиционную компанию ABH Holdings S.A. с главным офисом в Люксембурге. Согласно классификации НБУ, Альфа-Банк Украина входит в группу иностранных банковских групп, является системно важным банком и находится в топ-10 финансовых учреждений страны по объему активов. Банк занимает ведущие позиции во всех ключевых сегментах банковского рынка и является одним из наиболее устойчивых и надежных банков Украины.

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