Украина полностью перешла на банковские счета IBAN: что нужно знать

С 13 января 2020 года в Украине началось используются только международного номера банковского счета - International Bank Account Number (сокращенно - IBAN).

Номера счетов клиентов банков теперь будут отвечать требованиям стандарта IBAN.

Номер банковского счета по стандарту IBAN будет содержать 29 символов: код Украины UA (2 буквы), контрольный разряд (2 цифры), код банка (6 цифр), счет - длина номера счета не является фиксированной (до 31 октября 2019 года - от 5 до 14 символов, с 1 ноября 2019 года - от 5 до 19 символов).

Таким образом, по номеру счета можно будет определить банк, в котором этот счет открыт.

Подробнее про систему IBAN читайте в материале "Апострофа": IBAN вместо банковского счета: что это и в чем польза для украинцев.