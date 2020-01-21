Четкий конфликт интересов: НБУ может попасть в громкий скандал с назначением набсоветов в госбанках

Национальный банк может снова оказаться в эпицентре громкого скандала, связанного с формированием составов наблюдательных советов государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка.

Об этом говорится в статье "Апострофа": "Нацбанк может снова заблокировать кандидатуры членов набсоветов госбанков".

Помимо возможного вхождения в эти руководящие органы людей с конфликтами интересов, сомнительными декларациями об имущественном положении и не выдающимися профессиональными навыками, в Набсоветы госбанков проталкивают кандидатов, которые не соответствуют критериям законодательства.

"Вторая попытка формирования набсовета Ощадбанка снова под угрозой срыва. В зоне риска - кандидатура несомненного профессионала Игоря Митюкова, - приводится пример в статье. - Проблема в том, что кандидат на пост независимого члена Набсовета Ощадбанка, избранный главой комитета НС банка по назначениям и вознаграждениям, одновременно является действующим главой Набсовета Национального депозитария Украины. А один из его ключевых акционеров - государственный Ощадбанк".

Принцип независимости корпоративного управления в госбанках, установленный украинским законодательством по требованию международных партнеров, исключает возможность занимать такие должности связанными лицами. Согласно критериям закона "О банках и банковской деятельности" Игорь Митюков является таким связанным лицом для Ощадбанка, поэтому не может быть согласован банковским регулятором в статусе независимого члена набсовета госбанка.

"Игорь Митюков бесспорно имеет все признаки связанного лица, это исключает возможность назначить его в набсовет именно в роли "независимого". Тем более, на сайте Национального депозитария Ощадбанк с 24,99% его акций прямо указан в перечне аффилированных лиц", - отмечают авторы, опросившие юристов о возможном казусе. И согласно закону, Игорь Митюков еще пять лет не сможет входить в набсоветы госбанков даже после того, как покинет должность главы Набсовета Нацдепозитария.

Практика протаскивания в набсоветы кандидатов, не соответствующих четким законодательным критериям, создает риски для стабильности функционирования госбанков, а также ставит под вопрос перспективу их приватизации.

"Как отметили опрошенные эксперты, в отдельных случаях могут появиться риски судебного оспаривания решений, принятых как отдельными членами набсоветов, так и всего набсовета, если в них присутствуют лица, не соответствующие в полной степени требованиям законодательства. Риск отмены решений набсоветов - это мощный дестабилизирующий фактор для деятельности госбанков, ведь их набсоветы определяют важные стратегические вопросы, от которых зависит устойчивая жизнеспособность финансовых учреждений в средне- и долгосрочном будущем", - сказано в статье.