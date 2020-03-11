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Не ноль, а минус: эксперт назвал реальную стоимость "Проминвестбанка"

среда, 11 марта 2020, 14:50
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Реальная стоимость "Проминвестбанка" на сегодняшний день не 10 млн долларов, а минус несколько десятков миллионов.

Так в Facebook экономический эксперт Александр Охрименко прокомментировал информацию о сделке по продаже "Проминвестбанка", передают "Українські новини".

Эксперт напомнил, что "Проминвестбанк" планировал сдать лицензию ранее, но, как предполагает он, не сделали этого, чтобы не сорвать аукцион.

"Но отказ от лицензии, как мне кажется, это вопрос времени", - считает он.

"Сегодня ПИБ – это большой мешок с долгами. Причем долги перед банком почти все проблемные, а долги банка – почти все недисконтируемые. Реальная стоимость банка – не 10 млн, даже не 0, а минус пару десятков миллионов. Так что, покупатель ПИБа – либо (не разобрался в ситуации), либо точно знает, как собирать долги и как договариваться (профессиональные коллекторы). В мире большого бизнеса второй вариант гораздо более вероятен", - заключил Охрименко.

По информации ПФТС 4 марта на аукционе было продано 99,77% акций "Проминвестбанка", однако информация об участниках торгов и покупателях акций не раскрывалась. Позже в СМИ появилось заявление российского банка ВЭБ, что продажа является нарушением норм международного права, а банк намерен оспорить продажу в иностранном суде. В Минюсте уже прокомментировали угрозы российского банка, там указывают, что сделка прошла в рамках украинского законодательства.

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