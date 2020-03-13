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Могут занять ключевую роль: банкир Денис Киреев рассказал о роли госбанков в обеспечении экономического роста

пятница, 13 марта 2020, 18:37
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Известный банкир Денис Киреев выступил против тотальной приватизации государственных банков, по его мнению, именно госбанки могут отыграть ключевую роль в обеспечении экономического роста.

Об этом он сказал в комментарии "Апострофу".

"Государственные банки на сегодняшний день являются механизмом для привлечения инвестиций в страну – как внутренних, так и внешних. Они должны стать драйвером роста. По-моему, именно государственные банки на сегодняшний день могут занять ключевую роль в обеспечении экономического роста", — заявил Денис Киреев.

По его словам, государство должно иметь рыночные рычаги влияния на банковскую систему через государственные банки.

"Это элемент национальной безопасности. Государственные банки должны играть стабилизирующую роль в банковской системе и экономике в целом. Именно они должны обеспечивать важные государственные социальные программы", — подчеркнул банкир.

Среди других факторов против приватизации госбанков банкир назвал их цену. В связи с низким уровнем развития экономики, стоимость их будет невысока. При этом он отметил, что сейчас следует определить "нишу" каждого государственного банка и сделать так, чтобы такие банки не конкурировали между собой.

Также Денис Киреев сообщил, что, по его мнению, на данный момент банковский рынок в Украине в целом не до конца эффективен.

"Возможности наших банков, с точки зрения проведения активных операций, существенно ограничены капиталом и, к сожалению, ликвидностью. Банковские продукты достаточно базовые, если сравнивать с западными банками. Однако необходимо отметить, что рынок банковских продуктов развивается, появляются новые/нишевые интересные продукты", — отметил он.

Среди последних Денис Киреев отметил, в частности, кейс государственного банка "Укргазбанк", который сделал "хороший продуктовый ряд в сфере финансирования проектов зеленой энергетики". Благодаря этому, по словам Киреева, банк стал успешным, и Международная Финансовая Корпорация планирует войти в его капитал.

Также банкир подчеркнул, чтобы повышать стандарты качества онлайн-банкинга в Украине, следует нанимать профессиональных IT-специалистов и смотреть на успешные западные аналоги, воплощая их лучшие практики в нашей стране.

"Есть определенная проблематика, связанная с тем, что, с одной стороны, IT-рынок динамичен, а, с другой стороны, есть клиенты, которые достаточно консервативны. Ключевой момент для банка – это эффективность затрат. В Украине, к сожалению, мы можем прийти к тому, что персонал содержать дешевле, чем вкладывать в роботизацию и в IT", — заявил Денис Киреев.

Следует отметить, что с 2010 по 2014 годы Денис Киреев занимал должность первого председателя правления Ощадбанка. В период с 2014 по 2019 годы руководил двумя инвестфондами "Private equity" и "Fixed income".

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