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Сохранение кредитных лимитов и кэшбек на продукты: в Альфа-Банке Украина рассказали о работе в период карантина

пятница, 27 марта 2020, 14:20
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В Украине некоторые банки решили на время действия карантина сузить возможности получения денег для клиентов, в частности, "порезать" кредитные лимиты, что вызвало реакцию НБУ - в регуляторе призвали банки объяснять такие действия. В то же время Альфа-Банк Украина с первых дней ограничительных мер поставил перед собой цель сохранить уровень сервиса и онлайн-доступ к продуктам и услугам банка.

Об этом говорится в сообщении на сайте банка.

Так, отмечено, что Альфа-банк сохраняет все текущие лимиты по кредитным картам без изменений, позволяя клиентам обеспечить себе необходимую финансовую "подушку" до полноценного выхода на работу. В последнем обновлении мобильного банка клиентам также открыта опция моментального оформления онлайн-кредита, а также увеличение лимита по кредитной карточке.

Кроме того, Альфа-Банк Украина запустил акцию, благодаря которой клиенты получают 10% кэшбек за расходы в самых необходимых категориях - продукты питания и такси, а также при оплате услуг игровых и кино-сервисов.

За две недели карантина работа офисов и отделений Альфа-Банка Украина была перестроена с учетом необходимости обеспечения безопасного доступа клиентов к кассовым операциям и консультациям менеджеров во всех регионах Украины. Бесперебойная работа онлайн-сервисов - мобильного банка Alfa-Mobile Ukraine и контакт-центра, позволяют клиентам банка получить полный спектр услуг в любой точке страны.

"Альфа-Банк Украина в полном объеме выполняет обязательства перед клиентами и партнерами. Мы остаемся с клиентами на связи 24/7 и готовы оказать необходимую помощь!", - пишет пресс-служба банка.

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