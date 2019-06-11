​Насколько россияне готовы лично платить за Крым: появились печальные для Путина данные

36% опрошенных россиян совершенно не готовы лично нести крымское бремя. Об этом свидетельствуют данные "Левада-центра" который спросил россиян, в какой мере они готовы платить за присоединение Крыма к России.

Самым популярным ответом стал "Совершенно не готов" – 36%, это рекордный показатель в подобных опросах "Левада-центра", начиная с марта 2014 года.

На втором месте – "В какой-то мере" – 26% (в марте 2016 года так ответили 32% респондентов). Варианты "В полной мере" и "В значительной мере" выбрали лишь 7% и 9% соответственно. Наконец, 17% выбрали ответ "Не считаю, что это бремя ляжет на обычных граждан", а 5% затруднились ответить.

Опрос проведен "Левада-центром" 24-29 мая 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25%/75%; 2,0% для показателей, близких к 10%/90%; 1,5% для показателей, близких к 5%/95%.

Как сообщал "Апостроф", Нобелевский лауреат высказалась о "людоедстве" Кремля и отношении россиян к Украине.