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Зеленский должен потребовать созвать Совбез ООН из-за наплевательства России - Яценюк

воскресенье, 26 мая 2019, 14:27
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Президент Украины Владимир Зеленский должен требовать немедленного созыва Совета Безопасности ООН и реакции членов Группы Семи и ЕС на решение Международного суда ООН по морскому праву об освобождении украинских моряков.

Об этом заявил лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк.

"России наплевать на международное право. Она вспоминает о нем только в собственной интерпретации. Решение Международного суда ООН по морскому праву об освобождении наших моряков и судов требует мировой реакции", - подчеркнул он.

Он считает, что Украина должна донести до стран-членов ООН, что "если такие решения России не указ, то так же захватят ваших граждан, имущество и суда".

"Обращаюсь к президенту Зеленскому - требуйте немедленного созыва Совета Безопасности ООН и реакции членов Группы Семи и ЕС. Требуйте, чтобы мир сказал свое слово. Потому что голоса тех, кто хочет вернуть Россию в ПАСЕ, снять санкции или дружить с ней - это слова не друзей и не права. Это - отголосок краха мирового порядка", - подчеркнул Яценюк.

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