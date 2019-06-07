Что происходит с гривней перед выходными: свежий курс от НБУ

Официальный курс гривны к американскому доллару, который устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), укрепился за минувшие сутки.
На 7 июня регулятор установил официальные курсы валют на уровне:
2679,5094 грн за $100;
3018,7353 грн за 100 евро;
На 6 июня Национальным Банком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2693,0098 грн за $100;
3031,5211 грн за 100 евро;
Таким образом, за минувшие сутки доллар укрепился на 14 копеек, евро - на 13 копеек.
О курсе гривны в 2019 году читайте также в материале "Апостроф. Экономика" - Доллар по 30 или по 50: что ждет гривну до конца года.