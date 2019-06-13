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Гривна неожиданно подешевела: свежий курс от НБУ

четверг, 13 июня 2019, 10:13
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Официальный курс гривны к американскому доллару, который устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), опустился за минувшие сутки.

На 13 июня регулятор установил официальные курсы валют на уровне:

2640,1893 грн за $100;

2989,4863 грн за 100 евро;

На 12 июня Национальным Банком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2629,8950 грн за $100;

2977,0411 грн за 100 евро;

Таким образом, за минувшие сутки доллар просел на 11 копеек, евро - на 12 копеек.

О курсе гривны читайте также в материале "Апострофа" - Долларовые качели: что будет с курсом гривны до конца лета.

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