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Сколько стоят доллар и евро в обменниках Киева: опубликовано фото

среда, 03 июля 2019, 18:37
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Курс гривны в украинских обменниках незначительно укрепляется по отношению к другим иностранным валютам в среду, 3 июля.

Об этом свидетельствует фото обменных пунктов в Киеве, сделанные журналистом "Апострофа".

Так, в одном из обменных пунктов у станции метро Левобережная в Киеве за один доллар давали 26,00 грн, за евро - 29,35 грн, 10 российских рублей - 4,03 грн.

Купить доллар можно было за 26,08 грн, евро - 29,50 грн, 10 рублей - 4,06 грн.

Вчера, 2 июля, в одном из обменных пунктов у станции метро Левобережная в Киеве за один доллар давали 26,05 грн, за евро - 29,45 грн, 10 российских рублей - 4,05 грн.

Купить доллар можно было за 26,11 грн, евро - 29,55 грн, 10 рублей - 4,08 грн.

О курсе гривны в 2019 году читайте также в материале "Апостроф. Экономика" - Доллар по 30 или по 50: что ждет гривну до конца года.

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