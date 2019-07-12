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​Евро перешагнул отметку в 29 гривен: свежий курс от НБУ

пятница, 12 июля 2019, 10:13

Официальный курс гривны, который устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), опустился к американскому доллару и евро за минувшие сутки.

На 12 июля регулятор установил официальные курсы валют на уровне:

2580,1837 грн за $100;

2911,7373 за 100 евро.

На 11 июля Нацбанком были установлены следующие официальные курсы валют:

2570,0474 грн за $100;

2883,5932 за 100 евро.

Таким образом, за минувшие сутки гривна к американскому доллару подешевела на 10 копеек, к евро - на 28 копеек.

О курсе гривны в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" - Гривна после выборов: ждать ли обвала нацвалюты.

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