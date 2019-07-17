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​Доллар и евро дорожают: актуальный курс от НБУ

среда, 17 июля 2019, 09:22
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Официальный курс гривны, который устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), опустился к американскому доллару и евро за минувшие сутки.

На 17 июля регулятор установил официальные курсы валют на уровне:

2586,4142 грн за $100;

2902,7327 за 100 евро.

На 16 июля Нацбанком были установлены следующие официальные курсы валют:

2574,0920 грн за $100;

2900,7443 за 100 евро.

Таким образом, за минувшие сутки гривна к американскому доллару подешевела на 12 копеек, к евро - на 2 копейки.

О курсе гривны в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" - Гривна после выборов: ждать ли обвала нацвалюты.

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