RU  UA

четверг, 18 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.80
Меню
Валютный рынок

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

18 июля

11:21
Полиция Киева попала в скандал из-за карикатуры на Зеленского: фото и реакция соцсети
11:03
Полиция расследует применение "черных технологий" против кандидата в нардепы Мухи
10:58
Среди погибших - ребенок: фото, видео и первые подробности ДТП под Одессой
10:51
В Киеве необычно наказали "героя парковки": опубликовано фото
10:36
Лига чемпионов: все результаты ответных матчей 2-го квалификационного раунда
10:28
На популярной студии аниме в Японии при пожаре погибло много людей: фото и видео
10:17
Что будет с Зеленским после ухода с поста: в ОПУ сделали интересное заявление
10:14
​Что происходит с гривной после "коммунальной" инициативы Зеленского: курс от НБУ
10:13
Что-то ждет меня 17 июля: известный шоумен оставил странные записи перед гибелью в Одессе
09:58
В Британии подняли в небо грозу российских подлодок: фото и видео боевого самолета
09:47
​Скоро коммунизм будет: соцсети впечатлила идея Зеленского по отмене коммуналки для пенсионеров
09:42
Команда Реброва сотворила сенсацию в Лиге чемпионов
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Что происходит с гривной после "коммунальной" инициативы Зеленского: курс от НБУ

четверг, 18 июля 2019, 10:14
переглянути новину українською

Официальный курс гривны, который устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), практически не изменился после предложения президента Владимира Зеленского упразднить коммунальные платежи для малообеспеченных пенсионеров.

На 18 июля регулятор установил официальные курсы валют на уровне:

2586,2087 грн за $100;

2900,4331 грн за 100 евро.

На 17 июля Нацбанком были установлены следующие официальные курсы валют:

2586,4142 грн за $100;

2902,7327 за 100 евро.

Таким образом, за минувшие сутки гривна к американскому доллару подешевела на 12 копеек, к евро - на 2 копейки.

О курсе гривны в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" - Гривна после выборов: ждать ли обвала нацвалюты.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Гривна после выборов: ждать ли обвала нацвалюты

Долларовые качели: что будет с курсом гривны до конца лета

Чего ждать от курса гривны после выборов

Двойной хук по гривне: как отразятся на экономике Украины блокада Донбасса и отсрочка транша МВФ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: