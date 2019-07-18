​Что происходит с гривной после "коммунальной" инициативы Зеленского: курс от НБУ

Официальный курс гривны, который устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), практически не изменился после предложения президента Владимира Зеленского упразднить коммунальные платежи для малообеспеченных пенсионеров.

На 18 июля регулятор установил официальные курсы валют на уровне:

2586,2087 грн за $100;

2900,4331 грн за 100 евро.

На 17 июля Нацбанком были установлены следующие официальные курсы валют:

2586,4142 грн за $100;

2902,7327 за 100 евро.

Таким образом, за минувшие сутки гривна к американскому доллару подешевела на 12 копеек, к евро - на 2 копейки.

О курсе гривны в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" - Гривна после выборов: ждать ли обвала нацвалюты.