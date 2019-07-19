​Гривна продолжает падение: актуальный курс от НБУ

Официальный курс гривны, который устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), опустился за минувшие сутки.
На 19 июля регулятор установил официальные курсы валют на уровне:
2603,0049 грн за $100;
2919,5303 грн за 100 евро.
На 18 июля Нацбанком были установлены следующие официальные курсы валют:
2586,2087 грн за $100;
2900,4331 грн за 100 евро.
Таким образом, за минувшие сутки гривна к американскому доллару подешевела на 17 копеек, к евро - на 19 копейки.
О курсе гривны в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" - Гривна после выборов: ждать ли обвала нацвалюты.