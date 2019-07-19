RU  UA

пятница, 19 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.90
Меню
Валютный рынок

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

19 июля

10:40
Новое руководство "Центрэнерго" выплатило полмиллиона гривен боевикам ДНР: документ
10:20
Глава РПЦ устроил коллапс на дороге, не пропустив "скорую": опубликовано видео
10:19
Новые провокации против кандидата в нардепы Мухи: в Киеве устроили несколько поджогов
10:13
Кричал "Умрите!": появились новые данные о поджигателе известной студии аниме в Японии
10:10
Хоронили в закрытом гробу: появилось важное видео и детали смерти парня после Atlas Weekend в Киеве
10:05
Тимошенко рассказала, какой закон должна принять первым новая Рада
09:55
Самоубийца с предсмертной запиской забрался на Южный мост в Киеве: видео
09:45
Лукашенко на встрече с Путиным выдал ляп про оккупацию: опубликовано видео
09:29
В Крыму военные Путина на автобусе влетели в "скорую помощь": фото аварии
09:26
В США заявили о сбитой военным кораблем иранской "птичке": появилась реакция
09:25
​Гривна продолжает падение: актуальный курс от НБУ
09:12
Перепутал, где у него сердце: появилось курьезное видео задержания водителя в Харькове
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Гривна продолжает падение: актуальный курс от НБУ

пятница, 19 июля 2019, 09:25
переглянути новину українською

Официальный курс гривны, который устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), опустился за минувшие сутки.

На 19 июля регулятор установил официальные курсы валют на уровне:

2603,0049 грн за $100;

2919,5303 грн за 100 евро.

На 18 июля Нацбанком были установлены следующие официальные курсы валют:

2586,2087 грн за $100;

2900,4331 грн за 100 евро.

Таким образом, за минувшие сутки гривна к американскому доллару подешевела на 17 копеек, к евро - на 19 копейки.

О курсе гривны в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" - Гривна после выборов: ждать ли обвала нацвалюты.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Гривна после выборов: ждать ли обвала нацвалюты

Долларовые качели: что будет с курсом гривны до конца лета

Чего ждать от курса гривны после выборов

Двойной хук по гривне: как отразятся на экономике Украины блокада Донбасса и отсрочка транша МВФ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: