​Гривна продолжает падение: актуальный курс от НБУ

Официальный курс гривны, который устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), опустился за минувшие сутки.

На 19 июля регулятор установил официальные курсы валют на уровне:

2603,0049 грн за $100;

2919,5303 грн за 100 евро.

На 18 июля Нацбанком были установлены следующие официальные курсы валют:

2586,2087 грн за $100;

2900,4331 грн за 100 евро.

Таким образом, за минувшие сутки гривна к американскому доллару подешевела на 17 копеек, к евро - на 19 копейки.

О курсе гривны в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" - Гривна после выборов: ждать ли обвала нацвалюты.