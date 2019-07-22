​Что происходит с гривней после выборов: актуальный курс от НБУ

Официальный курс гривни, который устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), укрепляется после прошедших накануне парламентских выборов.

На 22 июля регулятор установил официальные курсы валют на уровне:

2581,5345 грн за $100;

2898,0306 грн за 100 евро.

На 19 июля Нацбанком были установлены следующие официальные курсы валют:

2603,0049 грн за $100;

2919,5303 грн за 100 евро.

Таким образом, за минувшие сутки гривня к американскому доллару укрепилась на 22 копейки, к евро - на 21 копейку.

О курсе гривни в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" - Гривна после выборов: ждать ли обвала нацвалюты.