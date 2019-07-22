RU  UA

понедельник, 22 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.75
Меню
Валютный рынок

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

22 июля

09:50
Итоги выборов в Верховную Раду: онлайн трансляция
09:45
Ломаченко и Усик придумали новый вид спорта: опубликовано видео
09:42
У нас без войны хуже: сеть взбудоражило неожиданное признание россиянина на Донбассе
09:41
ЦИК подсчитала почти 50% голосов: онлайн трансляция (обновляется)
09:25
В России сделали громкое заявление по объединению с Беларусью
09:17
​Что происходит с гривней после выборов: актуальный курс от НБУ
09:17
В Киеве пьяный водитель зачитал полицейским рэп: опубликовано видео
08:47
Опыт Сингапура: у Зеленского заговорили об объединении трех министерств
08:21
Насиловал всю ночь: под Днепром педофил жестоко поиздевался над ребенком, фото
08:18
На популярном украинском курорте мать утонула на глазах у ребенка: детали трагедии
08:00
День бокса и именины Андрея: какой праздник 22 июля
07:52
В Киеве наказали наглого пешехода-нарушителя: опубликовано видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Что происходит с гривней после выборов: актуальный курс от НБУ

понедельник, 22 июля 2019, 09:17
переглянути новину українською

Официальный курс гривни, который устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), укрепляется после прошедших накануне парламентских выборов.

На 22 июля регулятор установил официальные курсы валют на уровне:

2581,5345 грн за $100;

2898,0306 грн за 100 евро.

На 19 июля Нацбанком были установлены следующие официальные курсы валют:

2603,0049 грн за $100;

2919,5303 грн за 100 евро.

Таким образом, за минувшие сутки гривня к американскому доллару укрепилась на 22 копейки, к евро - на 21 копейку.

О курсе гривни в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" - Гривна после выборов: ждать ли обвала нацвалюты.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочоередных выборах в верховную раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Гривна после выборов: ждать ли обвала нацвалюты

Долларовые качели: что будет с курсом гривны до конца лета

Чего ждать от курса гривны после выборов

Двойной хук по гривне: как отразятся на экономике Украины блокада Донбасса и отсрочка транша МВФ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: