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​Известный мессенджер выпустит свою криптовалюту: названа дата

среда, 28 августа 2019, 11:17
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Разработчики мессенджера Telegram намерены в ближайшие два месяца запустить собственную криптовалюту - Gram.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на трех инвесторов проекта.

Запуск должен состояться до 31 октября 2019 года.

Мессенджер планирует создать электронные кошельки, которыми смогут пользоваться 200-300 миллионов пользователей. Согласно коммерческому предложению, которое изучило издание, Gram станет новой онлайн-валютой, с помощью которой “проще обойти закон”.

Создание собственной криптовалюты, по оценкам разработчиков, станет способом перемещения денег в любую точку мира.

Вначале прошлого года Telegram удалось привлечь $1,7 млрд от именитых инвесторов, в том числе некоторых крупнейших венчурных фирм в Кремниевой долине (Калифорния, США).

Финансовые регуляторы в разных странах все больше обеспокоены тем, что криптовалюты могут, как и Биткоин до них, использоваться для торговли оружием и отмывания денег. Тем не менее, “Telegram всегда действовал с некоторой степенью игнорирования мнений государственных органов”, отмечают авторы статьи.

Представители Telegram не ответили на запросы издания.

Как сообщал “Апостроф”, 5 мая в России вступило в силу постановление правительства, обязывающее мессенджеры идентифицировать пользователей по номеру телефона.

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