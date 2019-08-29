​Доллар и евро дорожают: свежий курс от НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) ослабил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару в четверг.

На 29 августа Нацбанк установил официальные курсы валют на уровне:

2522,1856 грн за $100;

2795,3383 грн за 100 евро.

На 28 августа Национальным банком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2516,4930 грн за $100;

2794,3138 грн за 100 евро.

Таким образом, курс доллара по отношению к гривне опустился на 6 копеек, к евро - на 1 копейку.

О курсе гривни в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" - Коварный август: что будет с гривной в конце эпохи ОВГЗ.