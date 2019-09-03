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Доллар неожиданно подорожал: официальный курс на 3 сентября

вторник, 03 сентября 2019, 09:29
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Национальный банк Украины (НБУ) ослабил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару во вторник.

На 3 сентября Нацбанк установил официальные курсы валют на уровне:

2526,3473 грн за $100;

2770,8977 грн за 100 евро.

На 2 сентября Национальным банком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2514,4111 грн за $100;

2774,9041 грн за 100 евро.

Таким образом за минувшие сутки гривна по отношению к доллару опустилась на 12 копеек, к евро - укрепилась на 4 копейки.

О курсе гривни в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" - Коварный август: что будет с гривной в конце эпохи ОВГЗ.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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