​Гривна растет: официальный курс валют на 10 сентября

Национальный банк Украины (НБУ) укрепил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару во вторник.

На 10 сентября Нацбанк установил официальные курсы валют на уровне:

2502,6567 грн за $100;

2761,1811 грн за 100 евро.

На 9 сентября Национальным банком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2508,6035 грн за $100;

2766,2371 грн за 100 евро.

Таким образом за минувшие сутки гривна по отношению к доллару укрепилась на 6 копеек, к евро - на 5 копеек.

О курсе национальной валюты в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" - Коварный август: что будет с гривной в конце эпохи ОВГЗ.