Что будет с долларом в Украине в октябре: появился прогноз

Эксперты дают разные прогнозы по курсу доллара на октябрь, некоторые утверждают, что гривна вполне может укрепиться еще больше.

Об этом "Апострофу" рассказал аналитик инвестиционной компании "Альпари" Максим Пархоменко.

"На октябрь есть все шансы увидеть курс на отметке в 24,5-24,7 гривны/доллар", - заявил он.

В то же время, другой эксперт, руководитель отдела аналитики группы компаний Forex Club Андрей Шевчишин несколько менее оптимистичен. По его мнению, в следующем месяце курс будет находиться в коридоре 25,5-26,5 гривны/доллар.

"Надеюсь, что за этот период не произойдет никаких форс-мажоров", - добавляет специалист.

Подробнее о прогнозах на курс доллара читайте в материале "Апострофа": Удивительный "зеленый": каким будет курс гривны в эпоху "дикого оптимизма".