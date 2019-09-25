Какие изменения грядут на валютном рынке в ближайшие дни: банкиры сделали прогноз

Откат или коррекция курса гривны к долларом по сравнению с нынешним уровнем возможны уже в конце сентября и в начале октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора департамента казначейства и финансовых учреждений "ОТП Банка" Антон Коваленко.

Как отметил эксперт, в сентябре 2019 года не наблюдалось традиционного ослабления курс гривны благодаря аграриям, металлургам и нерезидентам. Кроме того, население также успокоилось и не последовало панического роста доллара.

"Даже кэш не реагирует на сезонность", - добавил он.

Коваленко считает, что экспортеры придерживали валюту в надежде продать ее дороже в сентябре, но роста не последовало, "а выручка заходила, и пришлось ее отправлять на рынок, что и повлияло на укрепление гривны".

Эксперт заявил, что в "ОТП Банке" прогнозировали на конец года 26,5-27 грн/доллар, но пересмотрели прогноз в сторону 26-26,5 грн/доллар.

"Думаю, что минимум года будет зафиксирован в сентябре", - сказал он.



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