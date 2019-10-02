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​НБУ не смог остановить рост доллара: появились тревожные данные

среда, 02 октября 2019, 20:51
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2 октября Национальный банк Украины продал 150 миллионов долларов из международных резервов для сдерживания роста курса валют.

Об этом сообщает Finance.ua.

Несмотря на предпринятые усилия, гривна ослабла относительно доллара на 1,2%. Всего с начала октября 2019 года иностранная валюта подорожала уже на 3,2% — до 24,85 гривны за доллар.

Сообщается, что НБУ впервые с конца июля 2019 года продал валюту из резервов. Тогда было продано $16,8 млн. Всего с начала года, без учета данных за начало октября 2019 года Нацбанк продал $248,23 млн из резервов. Учитывая последнюю интервенцию, эта сумма может возрасти до $400 млн.

Телеграмм-канал UBR. ua связывают подорожание валюты с повышенным спросом. По словам ресурса, запуск сервисов по покупке-продаже валюты в смартфонах и интернет-банкингах сильно упростил ее приобретение для населения.

В то же время финансисты уверяют, что повышенный спрос на валюту схлынул.

Как сообщал “Апостроф”, официальный курс гривны просел довольно серьезно, а на межбанке уже почти достиг отметки 25. Тем временем, эксперты вновь высказывают опасения относительно того, каким будет курс.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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